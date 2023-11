Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Wohnhaus

Velen (ots)

Tatort: Velen, Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße;

Tatzeit: 02.11.23, zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr;

Einen Tresor entwendeten Einbrecher am Donnerstag aus einem Wohnhaus an der Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße. Zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr hatten der oder die Täter ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zum Haus verschafft, indem sie nahezu sämtliche Räume durchsuchten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

