Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (238/2024) Demonstration im Zusammenhang mit Vortragsreihe im Hörsaal der Georg-August-Universität Göttingen

Göttingen (ots)

Mittwoch, 19. Juni 2024, 15:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr Göttingen, Waldweg

GÖTTINGEN (ms) - Am vergangenen Mittwochnachmittag (19.06.24) kam es in einer Vortragsreihe an der Georg-August-Universität Göttingen zu einer Versammlung durch Studierende. Die Veranstaltung wurde abgebrochen.

In einem Hörsaal der Georg-August-Universität sollte zunächst eine Vortragsreihe mit ca. 80 Zuhörenden stattfinden. Zur Vortragsreihe war die Bundestagsabgeordnete Frau Mareike Wulf erschienen.

Kurz nachdem die festgelegte Zahl der Zuhörenden erreicht wurde und die Vortragsreihe eröffnet werden sollte, haben sich ca. 100 mutmaßlich Studierende außerhalb des Hörsaales und ca. 120 weitere Studierende unmittelbar vor dem Eingang des Hörsaals versammelt.

Mit lauten Rufen und Trillerpfeifen wurde die Vortragsreihe anschließend gestört. Darüber hinaus wurde von außen lautstark an die Fensterscheiben geklopft.

Zeitgleich störten ca. 40 Personen, welche vom Veranstalter bereits in den Hörsaal eingelassen wurden, die Vortragsreihe, indem sie auf die Tische trommelten und laute Ausrufe skandierten.

Der Veranstalter sagte die Vortragsreihe wegen des erheblichen Lärmes ab. Im Vorfeld der Vortragsreihe wurde in den sozialen Medien zu Protestaktionen aufgerufen, sodass die Polizei mit Einsatzkräften bereits vor Ort war.

Im Anschluss wurden die an der Veranstaltung beteiligten Personen, sowie die Bundestagsabgeordnete aus den Räumlichkeiten der Georg-August-Universität polizeilich begleitet. Hierbei kam es zu keinen weiteren Störungen.

Nach derzeitigen Informationen wurden im Rahmen der Veranstaltung keine Personen verletzt oder Einrichtungsgegenstände beschädigt.

Die Ermittlungen zu möglichen versammlungsrechtlichen Verstößen dauern noch an.

