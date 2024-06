Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (236/2024) Unbekannter verfolgt und belästigt verbal 13-jährige Jungen- Zeugen für Tat in Grone gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Weperring, dortiger Spielplatz und Siekhöhenallee Freitag, 14. Juni 2024, gegen 18:20 - 18:50 Uhr

GÖTTINGEN (ms) - Am vergangenen Freitag (14.06.24), gegen 18:20 Uhr, wurden zwei 13-jährige Jungen an einem Spielplatz im Weperring (Stadtteil Grone) von einem unbekannten Mann verbal belästigt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sprach der Mann die Jungen an und bot ihnen eine Fahrt mit seinem mitgeführten E-Scooter an. Nach der Fahrt mit dem E-Scooter verwickelte der Mann die Jungen, in aufdringlicher Weise, in ein Gespräch.

Die Jungen gingen in Richtung Bramwaldstraße / Siekhöhenallee und wurden von dem Mann verfolgt.

An der Eisenbahnunterführung der Siekhöhenallee vertrauten sich die Jungen einer Passantin an, die sofort die Polizei verständigte.

Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung. Eine umgehende Fahndung in dem Bereich brachte keinen Erfolg.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40 Jahre alt - kräftige Statur - ca. 1,75 m - 1,80 m - beige Hose - schwarzes T-Shirt - dunkelblonde kurze Haare, - 3-Tage-Bart - sprach Hochdeutsch - beiger Trenchcoat - auffällig roter Rucksack

Die genauen Ermittlungen des Vorfalls dauern noch an.

Die Polizei fragt:

Wer hat am vergangenen Freitag gegen 18.20 Uhr den beschriebenen E-Scooter-Fahrer entweder allein oder aber zusammen mit den zwei Jungen auf dem Spielplatz am Weperring gesehen?

Wem ist der Unbekannte mit dem E-Scooter etwa gegen 18.50 Uhr im Bereich der Siekhöhenallee aufgefallen?

Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Hinweise zu dessen Identität oder sonst sachdienliche Hinweise, z. B. zum aktuellen Aufenthaltsort, geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551 491-2115 zu melden.

