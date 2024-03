Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis.

Heilbronn (ots)

Öhringen: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Öhringen wurde ein 37-Jähriger schwer verletzt. Der Mann war gegen 18.20 Uhr auf der Landesstraße 1050 zwischen Pfedelbach und Öhringen unterwegs als er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Ford Mustang in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

Öhringen: Motorradfahrer tödlich verunglückt - Korrektur-

Entgegen der gestern um 18.12 Uhr veröffentlichten Pressemeldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5739233) fuhr der Motorradfahrer nicht von Sindringen in Richtung Ohrnberg, sondern von Ohrnberg in Richtung Sindringen. Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Ortausgang Ohrnberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell