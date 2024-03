Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Strahlende Gesichter gab es am Freitagnachmittag in Heilbronn-Böckingen. Nach mehrjähriger Umbauphase wurde das Dienstgebäude des Ermittlungsdienstes des Polizeireviers Heilbronn-Böckingen seiner Bestimmung übergeben und offiziell eröffnet. Zehn Mitarbeitende kümmern sich seit Anfang März zentral gelegen im Alten Rathaus um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Bei der Eröffnung konnte Polizeivizepräsident Markus Geistler den Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn Harry Mergel, Frau Bürgermeisterin Agnes Christner, den Leiter des Amts für Vermögen und Bau Heilbronn, Herrn Frank Berkenhoff, den Sprecher Bezirksbeirats Böckingen, Herrn Matthias Suleder, den Leiter des örtlichen Polizeireviers, Erster Polizeihauptkommissar Edgar Gurr sowie wie zahlreiche weitere Gäste begrüßen. Polizeivizepräsident Geistler dankte Oberbürgermeister Mergel dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst zukünftig in hellen und modernen Räumen und vor allem gut erreichbar für die Bevölkerung verrichten können. Dass ihm die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger Heilbronns ein besonderes Anliegen ist, wurde im anschließenden Grußwort von Herrn Mergel deutlich. Mit großer Freude wünschte er den anwesenden Bediensteten einen guten Start und viel Erfolg bei den Ermittlungen. Herrn Berkenhoff, der in seiner Ansprache die Bauphase und die damit zusammenhängenden Herausforderungen skizzierte, sprach der Vizechef des Heilbronner Polizeipräsidiums Dank und Anerkennung für die gute und zielführende Zusammenarbeit bei der Realisierung des Bauprojekts aus. Insbesondere auch deshalb, weil bei polizeilichen Liegenschaften oftmals nicht immer unkomplizierte bautechnische Besonderheiten bestehen. Zumal es in der Umbauphase des Dienstgebäudes durch die Corona-Pandemie und kriegsbedingte Lieferschwierigkeiten zu Verzögerungen kam. Das alles ist nun geschafft und Gebäude und Mannschaft sind einsatzfähig. "Ich bin überzeugt, dass es Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelingt, das Sicherheitsempfinden innerhalb der Bevölkerung auf einem hohen Niveau zu halten", richtete sich Polizeivizepräsident Markus Geistler an den Leiter des Ermittlungsdienstes, Polizeihauptkommissar Yüksel Bayhan. Dieser ist zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen zuständig für die Heilbronner Stadtteile Klingenberg und Böckingen mit ungefähr 26000 Einwohnern. Im letzten Jahr wurden durch sie mehr als 900 Straftaten bearbeitet.

