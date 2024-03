Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Schneller Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizei

Binnen drei Tagen ist es der Kriminalpolizei gelungen zu ermitteln, wer am vergangenen Dienstag, den 12. März, kurz nach 19.15 Uhr, in Heilbronn-Sontheim die Handtasche einer 60 Jahre alten Frau geraubt hat. Die Geschädigte war am Tattag an einer Haltestelle aus einem Bus ausgestiegen und wurde von zwei weiblichen Personen verfolgt. Wenig später versuchte eine der zunächst Unbekannten, der Frau die Tasche von hinten zu entreißen, wobei sie die 60-Jährige hierbei zu Boden stieß, wodurch sich diese leicht verletzte. Der Täterin gelang es, die Handtasche an sich zu nehmen und gemeinsam mit der zweiten unbekannten Person zu flüchten. Eine umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Die leichten Verletzungen der Geschädigten mussten ärztlich versorgt werden. Bei dem Raubgut handelte es sich um eine Damenhandtasche mitsamt Inhalt, bestehend aus Bargeld, Dokumenten sowie einem Mobiltelefon. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben am Donnerstag einen Tatverdacht gegen eine Heranwachsende, weshalb die Staatsanwaltschaft Heilbronn beim Amtsgericht Heilbronn einen Durchsuchungsbeschluss erwirkte. Bei der Durchsuchung konnten die 19-Jährige angetroffen und das Raubgut beschlagnahmt werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Beschuldigte auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zur Mittäterin der 19-Jährigen, die während der Tathandlung "Schmiere" gestanden haben soll, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell