POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2024

***Ergänzung Zeugenaufruf***

Dörzbach-Hohebach: Pilot stirbt nach Absturz von Ultraleichtflugzeug

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in der Nähe des Fluggeländes in Dörzbach-Hohebach ist am Dienstag der Pilot ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 47-jährige Mann gegen 8 Uhr vom Flugplatz Dörzbach-Hohebach zum Flugplatz Kulmbach fliegen. Nachdem die Lebensgefährtin im Laufe des Tages keinen Kontakt mehr zu ihm aufnehmen konnte, informierte sie die Flugleitung in Kulmbach. Da der Pilot dort nicht angekommen war, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die schließlich gegen 22.40 Uhr zum Auffinden des ausgebrannten Flugzeugwracks und des verstorbenen Piloten in der Nähe des Flugplatzes Dörzbach-Hohebach führten. Die Kriminalpolizei Künzelsau hat in Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

