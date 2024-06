Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (233/2024) Unfallflucht in Bad Sachsa - Suzuki am Heck beschädigt, Verursacher geflüchtet

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Schulstraße

Mittwoch, 12. Juni 2024, zwischen 13.35 und 13.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Ein an der Schulstraße in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) geparkter blauer Suzuki Swift ist am Mittwoch (12.06.24) bei einem Unfall am hinteren linken Radlauf beschädigt worden. Der Vorfall geschah zwischen 13.35 und 13.45 Uhr gegenüber des Ärztehauses, wo der PKW abgestellt war. Hinweise auf den oder die Verursacher/in liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Bad Sachsa geht davon aus, dass die Schäden von einem ein- bzw. ausparkenden Fahrzeug verursacht wurden.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 05523/952 79-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell