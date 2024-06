Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (231/2024) Unfallflucht auf Parkplatz in Bad Sachsa, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Ringstraße

Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes, Dienstag, 04. Juni 2024, zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr

BAD SACHSA (ms) - Auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Ringstraße in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) wurde am vergangenen Dienstagnachmittag (04.06.24) in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr ein grauer VW Passat beschädigt. Der unbekannte Unfallfahrer flüchtete vom Unfallort.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der VW Passat auf dem Parkplatz abgestellt. Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr - 16:00 Uhr stand ein anderes unbekanntes Fahrzeug rechts neben dem VW. Beim Ein- oder Ausparken des anderen Fahrzeuges, wurde der VW hinten rechts am Stoßfänger, dem Kotflügel und der hinteren Beifahrertür beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete vom Parkplatz.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der ermittelnden Polizeistation Bad Sachsa unter der Telefonnummer 05523 95279-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell