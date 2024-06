POL-GÖ: (228/2024) Lauter Knall in der Nacht - Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Holtensen

Göttingen (ots) - Autobahn 7, zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal in Richtung Hannover, 11. Juni 2024, gegen 08:40 Uhr HANN.MÜNDEN (ms) - Auf der A7 kam es in der Baustelle zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal in Richtung Hannover am ...

mehr