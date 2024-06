Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (227/2024) Unbekannte stehlen Kupferrohr von Grundstück in Bad Sachsa

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Thüringer Straße

Samstag, 1. Juni 2024, zwischen 12.00 und 19.00 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Vom Grundstück eines Einfamilienhauses an der Thüringer Straße in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am 1. Juni (Samstag) ein ca. 15 Meter langes, altes Heizungsrohr aus Kupfer gestohlen. Der Eigentümer hatte es aufgrund von Renovierungsarbeiten in der Einfahrt abgelegt. Von hier verschwand das Rohr im Laufe des Tages spurlos.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren an diesem Nachmittag im Ort Schrottsammler unterwegs. An dem Kleintransporter der unbekannten Männer sollen ausländische Kennzeichen angebracht gewesen sein. Ob es einen Zusammenhang mit dem Diebstahl gibt ist unklar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Sachsa unter Telefon 05523/952 79-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell