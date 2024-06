Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (226/2024) Unfall auf der A7 mit drei Fahrzeugen im Bereich Hedemünden, zwei Personen leicht verletzt

Göttingen (ots)

Autobahn 7, zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal in Richtung Hannover, 11. Juni 2024, gegen 08:40 Uhr

HANN.MÜNDEN (ms) - Auf der A7 kam es in der Baustelle zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal in Richtung Hannover am Dienstagmorgen (11.06.24), gegen 08:40 Uhr, zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Ersten Informationen zufolge befuhr eine 59-jährige Autofahrerin bei stockendem Verkehr den rechten Fahrstreifen. Beim Wechsel auf den mittleren Fahrstreifen kam es zur Kollision mit einem dort fahrenden Kastenwagen.

Durch die Kollision wurde die 59-jährige Autofahrerin zurück auf den rechten Fahrstreifen geschleudert und stieß dabei mit einem Lkw zusammen.

Der 59 -jährige Kastenwagenfahrer und die 59-jährige Autofahrerin wurden leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell