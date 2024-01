Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Singhofen - VU unter Alkoholeinfluss mit unbekannter Anstoßstelle

Singhofen (ots)

Am Morgen des 07.01.2024 gegen 10.00 Uhr erfolgte die Mitteilung über ein verunfalltes Fahrzeug im Bereich des Waldgebietes hinter dem Hof Saalscheid in Singhofen. Der PKW habe sich offenbar festgefahren, ein Fahrzeugführer sei nicht mehr vor Ort. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 29-jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis als verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden. Dieser stand zum Zeitpunkt des Antreffens unter Alkoholeinfluss. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Der Schaden am PKW stammt nach Angaben des Beschuldigten von einem Anstoß mit einem Baum oder einem größeren Stein. Eine entsprechende Unfallstelle konnte nicht aufgefunden werden und durch den Beschuldigten nicht benannt werden.

