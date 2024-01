Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Westerburg ***Zeugen gesucht***

Westerburg (ots)

Am Samstag, dem 06.01.2024, in der Zeit von 10:15-10:30 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz des Kaufland-Marktes in Westerburg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten PKW nicht unerheblich im rechten Frontbereich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen SUV der Marke Volvo. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden.

