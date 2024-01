Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchsdiebstahl und Entwendung eines Pedelec

Montabaur (ots)

In der Nacht vom 06. auf den 07.01.2024 wurde die Gartenhütte eines Mehrfamilienhauses in der Tonnerrestraße von Montabaur aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete daraus ein Pedelec. Die verschlossene Tür wurde mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet und das schwarze Rad der Marke KTM entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.

