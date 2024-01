Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht beim Überholen

Unnau (ots)

Am Sonntag, 07.01.2024, gegen 10:15 Uhr, kam es auf der B 414 im Bereich der Abfahrt Unnau-Korb zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Demnach befuhr eine 25jährige PKW-Fahrerin die B 414 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Kirburg und wurde auf dem zweispurigen Teilstück der B 414 von einem PKW überholt. Hierbei fuhr der Überholer zu weit nach rechts, so dass die 25jährige nach rechts ausweichen musste und gegen die Schutzplanke stieß. Der Überholer entfernte sich unerlaubt in Richtung Kirburg. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen schwarzen PKW der Marke Audi TT gehandelt haben. Hinweise zum Unfallgeschehen, oder sachdienliche Zeugenangaben bezüglich eines rasant geführten schwarzen Audi TT können an die Polizei in Hachenburg unter 02662-95580 gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell