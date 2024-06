Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (229/2024) Unbekannte entwenden E-Bike in kurzer Zeit vor Lebensmittelgeschäft in Bad Lauterberg, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Bahnhofstraße

Dienstag, 28. Mai 2024, zwischen 15:10 Uhr - 15:13 Uhr

BAD LAUTERBERG (ms) - Unbekannte entwendeten am vergangenen Dienstagnachmittag (28.05.24) in der Zeit von 15:10 Uhr bis 15:13 Uhr in der Bahnhofstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ein E-Bike, welches vor einem Lebensmittelgeschäft angeschlossen war.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Ersten Informationen zufolge schloss der Eigentümer sein schwarzes E-Bike der Marke "GIANT" vor dem Geschäft an und begab sich für wenige Minuten in den Lebensmittelmarkt.

Bei seiner Rückkehr, stellte er den Diebstahl seines E-Bikes fest und informierte die Polizei.

Die Schadenshöhe liegt derzeit im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524 963-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell