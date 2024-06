POL-PDNW: Auffahrunfall eine Person verletzt

Deidesheim (ots) - In der Appengasse in Deidesheim überwachte die Polizei Haßloch am Mittwochmittag (5. Juni 2024, 11:45 - 12:20 Uhr) nahe der IGS und des dortigen Kindergartens die Einhaltung der Geschwindigkeit. Sieben Autofahrer überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der höchste Wert lag bei 50 km/h, was ein Bußgeld von 70,- EUR ...

