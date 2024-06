Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt missachtet, zwei Verletzte, hoher Sachschaden.

Ruppertsberg (B271) (ots)

Die Vorfahrt missachtet und dabei einen hohen Sachschaden verursacht, hat am Mittwochmorgen (5. Juni 2024, 7:45 Uhr) eine 26-Jährige aus Deidesheim. Mit ihrem Citroen wollte sie an der Anschlussstelle Ruppertsberg/Meckenheim auf die B271 in Richtung A65 auffahren. Dabei übersah sie die Fahrerin eines BMW, die in Richtung Bad Dürkheim unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitten die beiden Fahrerinnen leichte Verletzungen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf fast 30.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

