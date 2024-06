Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täterfestnahme nach Einbruchsdiebstahl

Neustadt/Weinstraße - OT Lachen-Speyerdorf (ots)

Am 06.06.2024 gegen 02:15 Uhr wurde hiesiger Dienststelle durch eine Sicherheitsfirma mitgeteilt, dass ein Fenster eines Vereinsgebäudes in der Flugplatzstraße in 67435 Neustadt/W.-Lachen-Speyerdorf eingeschlagen sei. Im Rahmen der Durchsuchung des Gebäudes konnten zwei Männer aus Ludwigshafen festgestellt und letztlich festgenommen werden. Diese waren gerade dabei mehrere Gegenstände aus dem Gebäude zu entwenden. Zudem konnten mehrere aufgebrochene Parzellen auf dem Grundstück festgestellt werden. Die beiden Täter wurden in hiesige Dienstelle verbracht, in welcher weitere polizeiliche Maßnahmen folgten. Nun müssen sich die 18- und 40-Jährigen in einem Strafverfahren wegen des Diebstahldelikts verantworten. Da alle Eigentümer der betroffenen Parzellen nicht vor Ort angetroffen werden konnten, werden diese gebeten, sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell