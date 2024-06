POL-PDNW: Unter dem Einfluss berauschender Mittel erwischt

Neustadt/Weinstraße/Adolf-Kolping-Straße (ots) - Am 05.06.2024 gegen 10:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Globus-Supermarkt in Neustadt zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin bemerke den Schaden jedoch erst an ihrer Wohnanschrift. Sie konnte einen schwarzen Streifen (augenscheinlich Kunststoffabrieb) feststellen und vermutet, dass sie auf dem Supermarktparkplatz eventuell einen geparkten PKW gestreift haben ...

