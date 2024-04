Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen-Sumpfohren, Lkr Schwarzwald-Baar-Kreis) Körperverletzung auf dem Scheunenfest - Polizei sucht Zeugen (28.04.2024)

(Hüfingen-Sumpfohren/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Ein 26-jähriger Mann ist Sonntagnacht, gegen 02.45 Uhr, auf dem Festgelände des Scheunenfestes mit unbekannten Männern in Streit geraten und von diesen verletzt worden. Gegenüber der Polizei gab der junge Mann an, mit einem Unbekannten in Streit geraten zu sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe ihm der Mann schließlich mit der Faust in Gesicht geschlagen. Anschließend sei ein weiterer Mann hinzugekommen und beide hätten schließlich auf ihn eingeschlagen und am Boden liegend eingetreten. Kurze Zeit später seien die beiden Männer gemeinsam mit einem roten Renault Zoe weggefahren. Zeugen, die diese Auseinandersetzung beobachtet haben, oder Hinweise auf die Identität der beiden unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell