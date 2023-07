Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 29.07.23 aus dem Bodenseekreis.

Mann beißt anderem bei Schlägerei das Ohr ab

Zu einer handfesten Schlägerei kam es am frühen Samstagmorgen vor einer Gaststätte in der Lippertsreuter Straße. Ein 33jähriger und ein 28jähriger schlugen vor der Gaststätte massiv aufeinander ein und verletzten sich dabei gegenseitig. Sie gingen zusammen zu Boden, wo der 33jährige seinem Kontrahenten ein Teil des Ohres abbiss. Beide standen unter Alkoholeinwirkung. Der 28jährige wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Grund der Auseinandersetzung, dauern an.

Frickingen

Polizei sucht Zeugen nach Parkplatzunfall

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Caddy und einem Pkw Renault kam es am Freitag gegen 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße. Der Fahrer des Caddy behauptete, die Fahrerin des Renault sei rückwärts aus einer Parklücke heraus gegen ihn gefahren. Die Renaultfahrerin ihrerseits gab an, sie sei schon aus der Parklücke heraus gewesen, als der Caddy auf ihr Fahrzeug auffuhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551/8040) zu melden.

