PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 29.07.2023 aus dem Landkreis Ravensburg.

Pressemitteilung vom 29.07.2023 aus dem Landkreis Ravensburg.

Betrunkener tritt nach Polizisten

Zu einer Schlägerei wurden Beamte des Polizeireviers Ravensburg am frühen Samstagmorgen in eine Diskothek "Am alten Gaswerk" gerufen. Unterstützt wurden sie dabei von einer Streife des Polizeireviers Friedrichshafen. Vor Ort wurde den Beamten vom Sicherheitsdienst ein 25jähriger übergeben, der in die Schlägerei verwickelt war. Bei den weiteren Ermittlungen wurde der 25jährige, der augenscheinlich alkoholisiert war, gegenüber den Beamten immer aggressiver und verweigerte seine Personalien. Gegen seine Mitnahme zur Dienststelle setzte er sich zur Wehr. Er biss einen Beamten in die Hand und trat einen anderen gegen das Knie. Schließlich konnte er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei beleidigte er die Beamten zudem aufs Unflätigste. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde bei dem Mann eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun einem Strafverfahren wegen dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung entgegen. Der Mann wurde in die Arrestzelle verbracht, für die Kosten dafür wird er zusätzlich noch herangezogen. Ein Beamter wurde verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Waldburg

Autofahrer mit über drei Promille unterwegs

Am Samstag gegen 18.15 Uhr parkte ein 58jähriger seinen Pkw vor einer Gaststätte in Waldburg ein. Ein Angestellter der Gaststätte war zu diesem Zeitpunkt im Freien und konnte beobachten, dass der Autofahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Er verweigerte dem Angetrunkenen den Zutritt zur Gaststätte, worauf sich dieser wieder in seinen Wagen setzte und wegfuhr, obwohl der Angestellte ihn aufforderte, sein Fahrzeug stehen zu lassen. Von den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Wangen konnte der 58jährige schließlich zuhause angetroffen werden. Ein Alkotest ergab den stattlichen Wert von 3,4 Promille. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen und sein Führerschein einbehalten. Die Beamten ermitteln nun wegen einer Verkehrsstraftat gegen den Mann.

Leutkirch

Sattelzug drückt BMW in die Schutzplanke

Auf rund 50000 Euro beläuft sich der Schaden eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 20.00 Uhr auf der BAB 96 bei Leutkirch, Höhe Anschlussstelle Leutkirch - West, ereignete. Ein Sattelzug fuhr auf der rechten Spur in Richtung München. Dabei kam er immer weiter nach links und drückte einen auf der linken Spur fahrenden Pkw BMW in die Mittelleitplanke. Der Lkw-Fahrer kollidierte ebenfalls mit der Mittelleitplanke und fuhr ohne anzuhalten weiter. Durch Unfallzeugen konnte der Lkw dann schließlich zum Anhalten gebracht werden. Gegen den 55jährigen Fahrer schließen sich nun strafrechtliche Ermittlungen an.

