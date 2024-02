Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrerin eines Leichtkraftrades leicht verletzt

Hamm (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße in Höhe des Flughafens verletzte sich am Dienstag, 27.02.2024, 07.40 Uhr die Fahrerin eines Leichtkraftrades aus Ahlen leicht. Zur Unfallzeit befuhr die 18jährige mit ihrem Zweirad die Münsterstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Hier bemerkte sie nach eigenen Angaben den Bremsvorgang des vorausfahrenden PKW. Als sie ebenfalls bremste, streifte sie zunächst den vorausfahrenden PKW, Peugeot einer 59jährigen. Durch diesen Anstoß verlor sie die Kontrolle über das Zweirad und kollidierte anschließend noch mit einem PKW, Fiat eines 27jährigen. Alle Unfallbeteiligte kommen aus Ahlen. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde die 18jährige zur ambulanten Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte sie im Anschluss an ihre Behandlung verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.600 Euro. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell