POL-HAM: Drei Sachbeschädigungen durch Feuer in Bockum-Hövel

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

An einem Fußweg an der Geinegge brannte am Freitagabend, 23. Februar, eine etwa drei mal drei Meter große Fläche mit Grünschnitt. Witterungsbedingt war das Feuer bei Eintreffen der Polizei bereits erloschen. Ein Autofahrer entdeckte gegen 19.10 Uhr auf der Warendorfer Straße etwa in Höhe der Bahnunterführung den aufsteigenden Rauch an der Böschung und alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte.

Am Sonntag, 25. Februar, gegen 17 Uhr, brannte eine Grünfläche von etwa drei mal zehn Metern an einer Grabenböschung am Klostermühlenweg. Bereits am 13. Februar kam es an dieser Stelle zu einer vorsätzlichen Brandlegung.

Ebenfalls am Sonntag gegen 20 Uhr zündeten Unbekannte Zeitungen in einem Abfallbehälter an der Einmündung Am Berg/Im Brüggenkamp an. Durch Einsatzkräfte konnte der Brand gelöscht werden.

In allen drei Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige in Tatortnähe geben können: Telefon 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

