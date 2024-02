Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher klauen fünf Kisten Löffelbiskuit

Hamm-Mitte (ots)

Hungrige Diebe brachen am Wochenende in ein Restaurant an der Wilhelmstraße ein. Sie entwendeten 96 Flaschen Softdrinks und fünf Kisten Löffelbiskuit.

Zugang verschafften sie sich zwischen Freitag, 23. Februar, um 23 Uhr und Samstag, 24. Februar, um 22 Uhr zu dem Ladenlokal. Dabei beschädigten sie eine Eingangstür.

Insgesamt beläuft sich die Höhe des Sachschadens auf mehrere tausend Euro.

Hinweise zum Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell