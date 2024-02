POL-HAM: Einbruch in Firmenkomplex

Hamm-Rhynern (ots) - Der bislang unbekannter Fahrer einer Sattelzugmaschine mit weißem Auflieger flüchtete am Freitag, 23. Februar, gegen 6.25 Uhr, nach dem Zusammenstoß mit einem weiteren LKW auf der Werler Straße in Richtung Im Sutenkamp. Beim Linkabbiegen geriet der Unbekannte mit seinem Gefährt auf die Fahrbahn des neben ihm fahrenden LKW und beschädigte das Fahrzeug an dem Auflieger. Anschließend flüchtete ...

