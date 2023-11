Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Graffiti-Schmierereien bei der Nordpfalz-Grundschule

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum vom 24. bis 27.11.2023 haben unbekannte Schmierfinken auf dem Gelände der Nordpfalz-Grundschule in der Straße "Am Sportfeld" eine Wand der Turnhalle mit mehreren Graffiti besprüht. Die Tat wurde erst nachträglich zur Anzeige gebracht. Bei den Schmierereien handelt es sich um verschiedene Schriftzüge in roter und schwarzer Farbe, unter anderem um die Abkürzungen "RSK" und "2CAPS". Die Kosten für die Beseitigung der Farbe dürften sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell