POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Lkw-Brand sorgt für Vollsperrung auf der Autobahn

Der Brand eines Lkw hat am Dienstagabend zu einer Vollsperrung der Bundesautobahn 8 zwischen Karlsbad und Pforzheim-West geführt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet gegen 22:10 Uhr eine Sattelzugmaschine vermutlich aufgrund eines technischen Defektes auf dem Standstreifen in Vollbrand. Die beiden Fahrzeuginsassen des Lkw konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten, wurden im Verlauf mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation zur Behandlung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus transportiert. Durch gezielte Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte der Brand gegen 23:30 Uhr gelöscht werden. Die Sattelzugmaschine brannte vollständig aus, der vordere Teil des Sattelaufliegers wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der mit chemischem Material beladene Lkw war als Gefahrguttransport gekennzeichnet. Eine Gefahr für die Einsatzkräfte und die Umwelt bestand nicht. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart bis 2:10 Uhr aufgrund von Lösch- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von maximal sieben Kilometern. Die ebenfalls voll gesperrten Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe wurden gegen Mitternacht wieder freigegeben. Hier entstand ein Rückstau von maximal vier Kilometern.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 135.000 Euro.

