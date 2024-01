Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Betrunkener Autofahrer fährt auf Polizeibeamten zu und wird nach Hubschraubereinsatz gefasst

Neuweiler (ots)

Ein 23-Jähriger steht im Verdacht, am frühen Dienstagmorgen bei Neuweiler mit einem VW-Transporter auf einen Polizeibeamten zugefahren zu sein, sodass er zur Seite springen musste. Der Tatverdächtige ist nach einem Hubschraubereinsatz gefasst worden.

Die Einsatzkräfte hatten gegen 0:30 Uhr auf der Bundesstraße 294 wegen eines Verkehrsunfalls den Verkehr geregelt, als der VW-Transporter auf einen Beamten zugefahren kam. Trotz Anhaltezeichen des Polizisten fuhr der Fahrer des Transporters weiter und ihn zu. Letztlich musste der Ordnungshüter sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, der VW-Fahrer fuhr weiter. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und entdeckten den Transporter, wie er in Agenbach in der Blumenstraße abgestellt war. Vom Fahrer fehlte jede Spur und auch eine Fahndung verlief zunächst erfolglos. Der Besatzung eines in der der Folge hinzugezogenen Polizeihubschraubers gelang es dann jedoch, den 23-Jährigen ausfindig zu machen, als letzterer sich auf dem Friedhof in einem Gebüsch offensichtlich versteckte. Nach seiner vorläufigen Festnahme stellte sich heraus, dass der 23-Jährige alkoholisiert ist, den Fahrzeugschlüssel für den Transporter hatte er noch in der Tasche. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund anderthalb Promille. Der Tatverdächtige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Da der 23-Jährige, ein rumänischer Staatsangehöriger, keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro bezahlen. Weiterhin erwarten ihn nun gleich zwei Strafanzeigen.

Zeugen oder Personen, die beispielsweise von der Fahrweise des VW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

