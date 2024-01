POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim -Versuchter Überfall auf Tankstelle: Polizei sucht Zeugen!

Polizeipräsidium Pforzheim

Von einem mit einer Pistole bewaffneten Mann ist am frühen Dienstagmorgen eine Tankstelle in Pforzheim überfallen worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat am Dienstag gegen 03:00 Uhr ein Mann eine Tankstelle in der Wilferdinger Straße in Pforzheim und forderte unter Vorhalt einer Pistole von dem Kassierer die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte ging nicht unmittelbar auf die Forderungen ein. Der Täter verließ das Tankstellengelände ohne Beute in Richtung Richard-Wagner-Allee. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnte die Person bislang nicht angetroffen werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, Körpergröße ca. 165cm, jüngeres Erscheinungsbild, schlanker Körperbau, dunkle Haare und sprach deutsch mit Akzent. Der Täter trug bei der Tatausführung eine Clownsmaske und am Oberkörper helle Bekleidung.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

