POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Firmenlager - Kupfer entwendet

Bad Wildbad (ots) - Eine Bewohnerin ausgeraubt haben Einbrecher am frühen Montagmorgen in einem Wohnhaus in Bad Wildbad-Calmbach. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge drangen die beiden Täter gegen 3 Uhr in das in der Höfener Straße befindliche Anwesen ein. Im Erdgeschoss trafen sie auf die Bewohnerin, hielten sie fest und forderten Bargeld. In der Folge ...

mehr