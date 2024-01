Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Renchen (ots)

Ein Anwohner in der Ahornallee konnte am Freitag gegen 20:45 Uhr zwei mutmaßlich fliehende Einbrecher nur noch beim Einsteigen in ein Fluchtfahrzeug beobachten und wählte den Notruf. Eine sofortige großangelegte Fahndung blieb ergebnislos. Die bislang unbekannten jungen Männer sollen durch Aufhebeln einer Terrassentür in die Wohnräume gelangt sein und dort Bargeld sowie eine Uhr entwendet haben. Der Wert des Diebesgut liegt nach ersten Erkenntnissen im mittleren dreistelligen Bereich. Kriminaltechniker werten nun weitere Spuren aus. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Polizeibeamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841-7066-0 zu melden.

/sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell