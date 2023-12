Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch/Diebstahl

Uslar (ots)

USLAR (ke) Mittelstraße, zwischen dem 14.12.2023, 18:00 Uhr und dem 19.12.2023, 17:50 Uhr

Bislang unbekannte Täter traten die Wohnungseingangstür ein, zerstörten einiges an Mobiliar, beschmierten die Wände und entwendeten einen Fernseher, ein Smartphone, eine Musikanlage, diverse Kabel und Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060.

