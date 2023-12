Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gewässerverunreinigung

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld, OT Düderode, an der Straße Am Kreuze, Düderoder Dorfbach. Zeit: Dienstag, 19. Dez. 2023, 19:40 Uhr bis 21:00 Uhr. Durch bislang unbekannte Täterschaft gelangte Heizöl /Dieselkraftstoff ins Gewässer vom Düderöder Dorfbach und verunreinigte diesen. Es wurden Saugsperen durch die Freiwillige Feuerwehr Kalefeld eingerichtet. Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung wurden aufgenommen und Anwohner aus Düderode werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf mögliche Verursacher /Umweltsünder, an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel.05382 95390, zu melden. Auch die Untere Wasserbehörde und die Gemeinde Kalefeld sind involviert und erhielten Kenntnis. Der angerichtete Schaden wurde auf 500.-Euro geschätzt.

