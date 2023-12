POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Northeim (ots) - Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Dienstag, 19.12.2023, 04.55 Uhr BAD GANDERSHEIM (Wol) - Zwei Personen kamen ins Krankenhaus. Am Montag kam es gegen ca. 04.55 Uhr zu einem Brand in einem Pflegezentrum in der Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim. Der Brand ereignete sich im dritten Obergeschoss in einem Bewohnerzimmer. Die Feuerwehr unterstützte bei der Evakuierung der Personen. Eine 88-jährige Bewohnerin wurde schwer und eine 55-jährige Pflegerin ...

