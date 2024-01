Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Einbrecher rauben Bewohnerin aus - Zeugen gesucht

Bad Wildbad (ots)

Eine Bewohnerin ausgeraubt haben Einbrecher am frühen Montagmorgen in einem Wohnhaus in Bad Wildbad-Calmbach.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge drangen die beiden Täter gegen 3 Uhr in das in der Höfener Straße befindliche Anwesen ein. Im Erdgeschoss trafen sie auf die Bewohnerin, hielten sie fest und forderten Bargeld. In der Folge raubten sie mehrere Hundert Euro und flüchteten. Die Geschädigte blieb unverletzt.

Von den Einbrechern liegen Personenbeschreibungen vor. Danach soll es sich beim ersten Täter um einen etwa 1,85 Meter großen Mann von schlanker Statur handeln. Er sei schwarz gekleidet gewesen und habe eine ebenfalls schwarze Sturmhaube sowie Handschuhe getragen.

Der zweite Täter ist mit einer Größe von circa 1,70 bis 1,75 Metern kleiner als der erste, dafür aber von etwas kräftiger Statur. Auch er sei schwarz gekleidet gewesen und habe eine schwarze Sturmhaube sowie Handschuhe getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

