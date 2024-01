POL-Pforzheim: (FDS) - Wildberg - Mehrere Verletzte nach Unfall im Begegnungsverkehr

Tiefenbronn (ots) - Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus am frühen Montagmorgen in Mühlhausen ermittelt die Kriminalpolizei. Das Feuer war gegen 00:40 Uhr im Keller des in der Rosenstraße befindlichen Gebäudes ausgebrochen. Mehrere Bewohner konnten den Brand im Unterschoss, in einem Werkstattraum, löschen noch bevor die Feuerwehr eingetroffen war. Durch ...

