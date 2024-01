Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Ermittlungen wegen Brand im Keller

Tiefenbronn (ots)

Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus am frühen Montagmorgen in Mühlhausen ermittelt die Kriminalpolizei.

Das Feuer war gegen 00:40 Uhr im Keller des in der Rosenstraße befindlichen Gebäudes ausgebrochen. Mehrere Bewohner konnten den Brand im Unterschoss, in einem Werkstattraum, löschen noch bevor die Feuerwehr eingetroffen war. Durch das Feuer wurde der Raum stark beschädigt, so dass sich der Sachschaden im fünfstelligen Bereich bewegen dürfte. Die Wohnungen waren jedoch nicht betroffen.

Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge kann eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Neben den Feuerwehrabteilungen Tiefenbronn, Mühlhausen, Lehningen und Heimsheim, waren auch mehrere Rettungsfahrzeuge und zwei Notärzte im Einsatz.

Sabine Maag, Pressestelle

