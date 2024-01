Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Millionenschaden nach Brand in einem Galvanikbetrieb

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Einsatzkräfte durch die Integrierte Leitstelle (ILS) in Pforzheim über einen Brand in einem Galvanikbetrieb in Pforzheim-Altgefäll alarmiert.

Nach derzeitigem Sachstand geriet gegen 03:30 Uhr eine, in der Straße "Im Altgefäll", befindliche Galvanikanlage vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Das Feuer konnte weitestgehend durch die firmeneigene Löschanlage gelöscht werden. Das Firmengebäude wurde anschließend durch einen Löschtrupp der Berufsfeuerwehr Pforzheim unter Einsatz von Atemschutzmasken betreten und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Entsprechende Messungen der Feuerwehr ergaben, dass von diesem Brand ausgehend keine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz war gegen 7.00 Uhr beendet.

Der Sachschaden dürfte nach ersten Einschätzungen bei etwa einer Million Euro liegen.

Die Feuerwehr aus Pforzheim war insgesamt mit 76 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen im Einsatz. Neben der Polizei mit zwei Funkstreifenbesatzungen, waren ein Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort.

