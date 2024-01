POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Serie von Fahrzeugaufbrüchen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nagold (ots) - Erneut sind ein oder mehrere Täter in eine Schule in Nagold eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Zutritt in die Räumlichkeiten der in der Langen Straße befindlichen Schule. Dort durchsuchten sie unter anderem Schränke und ergriffen ...

mehr