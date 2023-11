Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte brechen Gartenlaube in Helmstedt auf

Helmstedt (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein am Harbker Weg ein und entwendeten mehrere Gegenstände. In unmittelbarer Nähe wurde die Tür eines Werkzeugschuppens aufgebrochen. Hier wurden die Täter möglicherweise gestört, so dass sie den Tatort ohne Diebesgut in unbekannte Richtung verließen. Es wurden Strafanzeigen gefertigt. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

