POL-WOB: Wolfsburg - Polizei sucht Zeugen zu PKW Diebstahl

Wolfsburg (ots)

Freitag 24.11.2023, 18.00 Uhr bis Samstag, 25.11.2023, 13.00 Uhr 38446 Wolfsburg, Ahornweg, OT Steimker Berg

Die Polizei sucht Zeugen zu einem PKW Diebstahl im Ortsteil Steimker Berg.

Im dortigen Ahornweg hatte der Eigentümer eines VW Bus T 5 in der Wohnmobilversion "California" sein Fahrzeug am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, zuletzt gesehen. Das schwarze Fahrzeug war am Fahrbahnrand abgestellt.

Als der Besitzer den Wagen am Samstag, gegen 13.00 Uhr wieder benutzen wollte, stellte es fest, dass unbekannte Täter den Volkswagen entwendet hatten.

Der "California" ist Baujahr 2006 und hat einen geschätzten Wert von 32.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ahornweg oder allgemein im Stadtteil Steimker Berg bemerkt haben, sich mit der Dienststelle in der Heßlinger Straße 27 unter der Rufnummer 05361-46460 oder per E-Mail unter pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de in Verbindung zu setzen.

