Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen Einbruch in Kindergarten - Polizei bittet um Hinweise!

Knittlingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte gewaltsam in einen Kindergarten in Knittlingen eingedrungen.

In der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 06:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Kindergarten in der Goethestraße ein. Nach dem mehrere Räume durchsucht wurden, entwendeten die Diebe nach derzeitigem Sachstand ein Elektrogerät.

Der Polizeiposten Maulbronn hat die weitergehenden Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Rufnummer 07043 121000 oder das Polizeirevier Mühlacker unter 07041 96930 entgegen.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell