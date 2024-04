Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auto prallt gegen Baum - eine Person verletzt (28.04.2024)

Rottweil (ots)

Ein Auto ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5542 am Sonntagmorgen gegen einen Baum geprallt. Eine 21-Jähriger fuhr gegen 3 Uhr mit einem Skoda Fabia auf der K5542 von Göllsdorf in Richtung Feckenhausen. In einer Haarnadelkurve kam die junge Frau nach rechts von der Straße ab, beschädigte im Grünstreifen zwei Verkehrsschilder und prallte am Waldrand mit einem dortigen Baum zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags im Wagen aus, wodurch sich die 21-Jährige leicht Verletzungen erlitt. Eine Rettungswagenbesetzung kümmerte sich vor Ort um die Autofahrerin. An dem Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell