POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht auf der Hoferstraße- Hinweise erbeten (26./27.04.2024)

Rottweil A81 (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist am Sonntagabend auf der Autobahn 81 ein Opel Zafira einer Familie in Brand geraten. Ersthelfer konnten das Feuer, welches im Motorraum ausbrach, bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Ein 31-jähriger Mann fuhr mit dem Opel kurz nach 20 Uhr auf der A81 in Richtung Stuttgart. Auf der Eschachtalbrücke fing der Wagen plötzlich Feuer. Der ...

