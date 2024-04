POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf Hotelparkplatz in der Dürrheimer Straße (27./28.04.2024)

Rottweil (ots) - Ein Auto ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5542 am Sonntagmorgen gegen einen Baum geprallt. Eine 21-Jähriger fuhr gegen 3 Uhr mit einem Skoda Fabia auf der K5542 von Göllsdorf in Richtung Feckenhausen. In einer Haarnadelkurve kam die junge Frau nach rechts von der Straße ab, beschädigte im Grünstreifen zwei Verkehrsschilder und prallte am ...

