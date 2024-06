Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (246/2024) Tat Anfang Juni - Unbekannte stehlen Spiegel und Kristallgläser aus Fahrradkeller in Barbis

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ortsteil Barbis, Am Roßholz Zwischen dem 4. und 7. Juni 2024

BAD LAUTERBERG (jk) - Aus dem frei zugänglichen Fahrradkeller eines Mehrparteienhauses an der Straße "Am Roßholz" in Barbis (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte zwischen dem 4 und 7. Juni einen größeren Spiegel, Kinderspielzeug und einen Karton mit Wein- und Aperitifgläsern aus Kristallglas gestohlen. Der Gesamtwert der verschwundenen Gegenstände wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Täter sind unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 entgegen.

