POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in der Oberen Burghalde

Ludwigsburg (ots)

Rund 4.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Mittwoch (12.06.2024) zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Straße "Obere Burghalde" in Leonberg ereignete. Dort streifte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Skoda und machte sich aus dem Staub, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

